Sambatech abre 200 vagas de emprego pelo país

A empresa Sambatech está disponibilizando 200 vagas de emprego nas mais diversas áreas da tecnologia. Entre as oportunidades disponíveis estão abertas as inscrições para os cargos: Engenheiros de Software, Seguranças da Informação, Desenvolvedores Front, Analista de Testes e UX. CONFIRA!

Sambatech anuncia mais de 200 oportunidades de emprego

Profissionais de todas as regiões do Brasil poderão participar do processo seletivo. A empresa está em busca de colaboradores responsáveis que possuam ampla visão para as áreas da tecnologia, além de serem proativos, gostem de trabalhar em equipe e o mais importante é que a entrega dos resultados finais sejam de qualidade. Os profissionais precisam ter paixão por tecnologia, assim como a empresa.

Todas as oportunidades podem ser ocupadas por profissionais que possuem qualquer tipo de deficiência, a Sambatech respeita acima de tudo a diversidade entre seus colaboradores.



Para todas as áreas disponíveis, é necessário que os candidatos possuam graduação completa em Engenharia de Software, Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou áreas correlacionadas, além de possuir experiência anterior na função.

Além dos salários compatíveis com o mercado de trabalho, a empresa oferece aos seus funcionários uma série de benefícios:

Ambiente inovador e criativo;

Clima descontraído;

Horários flexíveis;

Academia;

Plano médico e odontológico;

Vale alimentação e refeição;

Seguro de vida;

Home Office;

Previdência Privada;

Auxílios para Home Office.

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais que possuem os requisitos e interesse aos cargos ofertados, podem realizar sua inscrição através do Vagas Sambatech. Além da inscrição, os candidatos podem acompanhar todas as informações sobre a empresa e os cargos em aberto.

