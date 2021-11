Sammy Lee abre o jogo sobre reconciliação com Pyong: ‘Como se fosse uma nova pessoa’

Sammy Lee falou sobre sua reconciliação com Pyong Lee após uma separação polêmica em julho desse ano. Em entrevista para a coluna de Patricia Kogut, do O Globo, ela revelou que o casal vive um novo momento.

“Essa fase nova do nosso relacionamento, respeitando o espaço um do outro, está sendo ótima. A gente sente saudades. Sente aquele friozinho na barriga, como se fosse o começo. Estamos já há uma semana longe um do outro e morrendo de saudade. Realmente, eu vejo a mudança dele, a transformação”, iniciou.

“É como se fosse uma nova pessoa mesmo. Hoje em dia, vejo tudo como um aprendizado. Quando a gente passa por momentos muito intensos, sejam positivos ou negativos, não consegue enxergar o verdadeiro propósito deles. O tempo vai passando, e a gente consegue perceber melhor os erros, acertos e aprendizados”, completou.

Ela ainda revelou que após a volta do casal, passou a receber muitas mensagens com apoios e críticas. “As pessoas vivem no mundo com as suas próprias percepções. Quando elas analisam um fato, analisam com a carga delas, a partir de suas próprias experiências. É natural que sintam a necessidade de expor a opinião delas, e está tudo bem. Eu aprendi com o tempo, vivendo o mundo da internet, que algumas pessoas não sabem se expressar de forma correta, mas é uma decisão minha absorver ou não. Eu aprendi a não absorver”, finalizou.