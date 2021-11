Sampaio Corrêa conquista a etapa Norte-Nordeste do Brasileiro de Beach Soccer – Futebol Interior

São Luís, MA, 21 (AFI) – A equipe do Sampaio Corrêa confirmou sua força nas areias e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer – Etapa Norte/Nordeste. O time boliviano derrotou o ABC por 4×3, na manhã deste domingo, em Recife.

A equipe Tricolor abriu 2×0 no primeiro tempo com gols de Datinha e Denner. O adversário diminuiu no segundo tempo, mas Denner marcou de novo e tratou de aumentar a vantagem da Bolívia.

GOL DECISIVO

No tempo final o jogo pegou com o segundo gol do ABC e, logo depois, o empate. Quando a partida caminhava para a prorrogação, Datinha anotou o quarto gol e garantiu o título para o Sampaio Corrêa.

Após sagrar-se campeão em Recife, o Sampaio, agora, se prepara para a etapa final do Campeonato Brasileiro, que será disputada no Rio de Janeiro, a partir do dia 30/11.