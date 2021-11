Sampaio Corrêa, de João Brigatti, vence mais uma e quebra invencibilidade de 13 jogos do Vila Nova – Futebol Interior

São Luís, MA, 12 (AFI) – O Sampaio Corrêa realizou na noite desta quinta-feira (11), uma das suas melhores apresentações na Série B do Brasileiro e não tomou conhecimento do Vila Nova e fez 3 a 0, no Estádio do Castelão, em São Luís, praticamente assegurou sua presença na Série B do Brasileiro de 2022.

A Bolívia Querida que havia realizado um grande primeiro turno, mas no segundo turno quando a equipe ainda era comandada pelo técnico Felipe Surian caiu muito de produção e chegou a ficar ameaçado pela zona do rebaixamento, mas com muita experiência e conhecimento de futebol o presidente Sérgio Frota não pensou duas vezes em trocar o comando para que sua equipe reagisse na competição e voltasse a jogar um bom futebol e trouxe João Brigatti que em sua primeira passagem havia pego uma grande identificação com clube e torcida e equipe vem reagindo.

BONS NÚMEROS

Nas três partidas comandada por João Brigatti, o time tem uma derrota, fora de casa diante do CRB que briga pelo acesso, e duas vitórias em casa, venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e fez 3 a 0 no Vila Nova que vinha de uma sequência de 13 jogos de invencibilidade sendo dez pela Série B e três pela Copa Verde e com mais este resultado positivo a Bolívia Querida praticamente se garante na divisão.

“Estão todos de parabéns, jogadores, comissão técnica, diretoria e nosso torcedor, foi uma vitória da determinação e espírito de time guerreiro que mandou no jogo e fomos eficientes nas conclusões diante de um time que vinha de uma série de 13 jogos de invencibilidade e agora é manter a concentração e foco total na partida diante do Náutico fora de casa em busca de outro grande resultado”, disse o treinador.

OS TRABALHOS

Na partida diante do Vila Nova o técnico João Brigatti completou sua 22ª partida no comando da equipe contabilizando os jogos da sua primeira passagem que foi muito vitoriosa ao levar o Sampaio Corrêa ao acesso em 2019, após vice-campeonato da Série C do Brasileiro, são 22 jogos, 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

“Na minha primeira passagem acabei tendo uma grande identificação com o clube e torcida e fiquei muito feliz após o convite do presidente Sérgio Frota no meu retorno e sabia que seria complicado, mas os jogadores entenderam nosso método de trabalho e vem realizando bons jogos e vamos ter mais três jogos difíceis ainda sendo duas partidas fora de casa Náutico e Avaí e Cruzeiro diante de nosso torcedor e objetivo é conseguir a maior pontuação possível para terminarmos bem a competição”, disse técnico Brigatti.

PRÓXIMA PARTIDA

O Sampaio Corrêa volta a campo na próxima segunda-feira (15), no Estádio dos Aflitos, em Recife diante do Náutico em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B