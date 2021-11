Sampaio Corrêa está pronto para enfrentar o Cruzeiro, no último jogo do ano no Castelão – Futebol Interior

São Luís, MA, 18 (AFI) – Após regressar de Recife, onde enfrentou o Náutico, na rodada passada, o Sampaio Corrêa já está pronto para o próximo desafio pela Série B, contra o Cruzeiro. Será a penúltima apresentação da Bolívia na competição, e a última diante da sua torcida.

A equipe Tricolor realizou a única atividade antes do jogo na tarde desta quarta-feira, em treinamento no CT José Carlos Macieira. O técnico João Brigatti optou por uma movimentação mais leve, mas que serviu para acertar o posicionamento dos jogadores em campo e definir o time titular.

COMPROMISSO COM A TORCIDA

Ferreira espera uma atuação segura do Sampaio, para se despedir da torcida em 2022 com um bom resultado no Castelão.

“É o nosso último jogo em casa na temporada, então, queremos dar essa alegria para nossa torcida com uma grande apresentação. Será um jogo bem difícil, não temos dúvidas, mas vamos a campo brigar muito pela vitória”, afirmou o volante Tricolor.

CONCENTRAÇÃO

Após o treinamento, os jogadores relacionados para a partida entraram diretamente em regime de concentração. Sampaio e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio Castelão.