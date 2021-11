Sampaio Corrêa-MA x Brasil-RS – Bolívia Querida tem a chance de respirar de vez – Futebol Interior

São Luís, MA, 5 (AFI) – No domingo, às 18h15, no estádio Castelão, o Sampaio Corrêa-MA recebe o Brasil-RS pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo representa uma ótima oportunidade para o Bolívia vencer e afastar quaisquer chances de rebaixamento, já que o Brasil-RS é o lanterna e já está rebaixado para a Série C do ano que vem.

No primeiro turno, jogando no sul, o Sampaio Corrêa levou a melhor e venceu pelo placar de 2 a 1, pela 15ª rodada. Os gols daquela partida foram marcados por Ciel e Jean Silva para o Sampaio, e Renatinho para o Brasil.

QUER RESPIRAR

Com 40 pontos somados e na 13ª posição, o Sampaio Corrêa se vê apenas dois pontos a frente do Z4, onde está o Londrina, em 17º lugar, com 38 pontos. O momento da equipe não é nada bom. O Bolívia vem de quatro derrotas seguidas no campeonato. Portanto, não poderia ter melhor chance de se recuperar do que em um duelo contra o lanterna.

O volante Betinho e o meia Léo Artur estão fora do jogo, suspensos. Quem retorna de suspensão é o volante Ferreira. O clube também tenta recuperar Pimentinha, Watson e Eloir, que estão no departamento médico. Já Alyson e Nádson não devem jogar e seguirão tratamento.

TERMINAR DE FORMA DIGNA

Já para o Brasil-RS resta tentar encerrar o campeonato de maneira digna. Cm apenas quatro vitórias, além de 11 empates e impressionantes 18 derrotas, o Xavante somou apenas 23 pontos, é o lanterna do campeonato e já está rebaixado.

Porém, em comparação a toda a Série B, os últimos cinco jogos mostram uma leve melhora do time, com duas vitórias (1 a 0 no Operário e 3 a 2 no Náutico), um empate (2 a 2 com o Vila Nova), além de duas derrotas (4 a 0 para o Vitória e 1 a 0 para o Avaí). No entanto, nenhuma dessas vitórias do Brasil-RS foram fora de casa.