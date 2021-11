Sampaio Corrêa oferece desconto nos planos de sócio-torcedor – Futebol Interior

São Luís, MA, 26 (AFI) – Com o término da temporada 2021, no próximo dia 28, domingo, o Sampaio Corrêa já contabiliza a importância do apoio do Sócio Universo Tricolor para alcançar seus objetivos no decorrer do ano, independentemente dos desafios que se apresentaram ao longo das competições que participou.

Pensando nisso, a diretoria Tricolor decidiu conceder descontos imperdíveis no Programa Sócio-Torcedor da Bolívia Querida para a adesão de planos a partir de R$27,92 no cartão de crédito, em até 12 vezes sem juros.

Além de descontos especiais em produtos do clube, o sócio encontrará benefícios em farmácias, cinemas, participações em sorteios, promoções, e muitos outros serviços cadastrados no Clube de Vantagens.

COMO VIRARA SÓCIO?

O sócio que desejar ter acesso às vantagens pode ter tudo isso de forma muito simples. Basta acessar o site oficial www.sociouniversotricolor.com.br, escolher o plano de sua preferência (todos os planos detalham as vantagens contidas neles), clicar em “Quero este”, e então será direcionado à forma de pagamento e algumas outras informações adicionais. Pronto, depois, basta finalizar o processo tornando-se Sócio Universo Tricolor para contribuir no crescimento do seu time do coração.

O Sócio Universo Tricolor possui carteirinha especial, conteúdos exclusivos no App do Sócio, experiências diversificadas e muitas outras vantagens.

Acesse www.sociouniversotricolor.com.br e aproveite nossos descontos imperdíveis!