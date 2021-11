Sampaio Corrêa x Vila Nova – Duelo direto para ficar próximo da permanência na Série B – Futebol Interior

São Luís, MA, 10 (AFI) – Sampaio Corrêa e Vila Nova entram em campo nesta quinta-feira, às 19h, quando se enfrentam no Estádio Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com chances remotas de rebaixamento, os dois times querem se aproximar ainda mais da permanência matemática.

O Vila Nova aparece em 12º lugar com 44 pontos, um a mais do que o adversário, que está em 13º. Nas últimas dez rodadas, o Vila Nova conquistou seis empates e quatro vitórias. Já o Sampaio Corrêa vinha de quatro derrotas seguidas, mas se recuperou ao vencer o lanterna Brasil-RS, por 2 a 1.

SAMPAIO CORRÊA

O técnico João Brigatti tem dúvidas para escalar o time. Na lateral-direita, Watison vem se recuperando de lesão e, se não puder jogar, entra Maurício. No lado oposto, Alyson também não está confirmado. Com isso, Mascarenhas e Eloir disputam a vaga.

No meio-campo, Betinho e Léo Artur retornam de suspensão, mas brigam por posições com Baraka e Guilherme Campana.

“Estamos analisando algumas situações, mas o importante é saber que o grupo todo está motivado e pronto para dar mais uma resposta positiva. Teremos mais um jogo muito difícil pela frente, pois o Vila Nova vem crescendo de produção. Precisamos estar preparados e organizados para tentar conquistar mais uma vitória”, declarou o treinador boliviano.

VILA NOVA

O técnico Higo Magalhães fará mudanças no Vila Nova para o duelo. Isso porque Moacir, Dudu e Clayton estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e são desfalques certos. André Krobel deve atuar na lateral e Pedro Júnior no ataque. No lugar de Dudu, Kallyl e Tiago Real brigam pela vaga.

“Estamos com mais confiança para executar os movimentos e realizar as jogadas. O Higo foi muito importante, um treinador jovem, mas com grande potencial. Desde que ele assumiu, ele passou muita confiança para nós. E nós também confiamos nele. Deu liga, por isso que nossa equipe está encaixada”, disse o atacante Alesson.