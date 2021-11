Sandra Helena, Júlio, Agnaldo e Malagueta são julgados em ‘Pega Pega’; saiba como será

Após a descoberta de que Malagueta (Marcelo Serrado) é o quarto ladrão do Carioca Palace, chega o dia mais esperado por Pedrinho (Marcos Caruso): o julgamento do roubo milionário do Carioca Palace. Sandra Helena (Nanda Costa), Júlio (Thiago Martins) e Agnaldo (João Baldasserini) completam o banco dos réus. “O que vai ser decidido nesse tribunal é a punição, se houver, de cada um dos participantes no crime. Para isso é relevante conhecer as motivações do furto, a ação, e os desdobramentos que esse ato criminoso impactou na vida dos réus e da vítima”, anuncia o juiz, no capítulo desta quarta-feira (10).

Já do lado de fora do tribunal, os ânimos estão exaltados. De um lado, Wanderlei (Bernardo Marinho) defende Agnaldo e afirma que seu irmão está arrependido. De outro, Pedrinho se revolta com o que escuta e vem briga por aí. É Eric (Mateus Solano) quem apazigua a situação: “A nós só cabe contar o que a gente sabe. Quem vai julgar se eles perecem pagar, e como vão pagar, é o juiz!”.

Pedrinho abre os depoimentos. O ex-dono do hotel volta à noite do crime e conta como imagina que a notícia da venda do hotel tenha se espalhado entre os funcionários. Ele acusa Júlio de ter repassado a informação sigilosa, mas o advogado do ex-garçom se manifesta e defende seu cliente: “Se a notícia vazou, outros funcionários poderiam ter tido a mesma ideia, de pegar o dinheiro no cofre durante o baile”. Mas Pedrinho resgata o detalhe mais importante de toda a operação e acusa Malagueta: “Não bastava ter a ideia. Precisava saber coisas como a senha do cofre, o ponto cego das câmeras. E aquele homem ali sabia. Por causa do pai!”. A defesa do vilão logo questiona Pedrinho sobre a periodicidade em que a senha do cofre era trocada, na tentativa de amenizar a culpa de Malagueta. O antigo proprietário do hotel, então, confirma que nunca a havia mudado.