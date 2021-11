Santa Cruz se aproxima de renovação com volante – Futebol Interior

Recife, PE, 9 (AFI) – O Santa Cruz começa a se preparar para a Temporada 2022. Boa parte do elenco atual não seguirá para o próximo ano, mas o clube também trabalha com algumas renovações.

DEVE FICAR

Um dos atletas que deve seguir no elenco é o volante Maycon Lucas.

“Estamos negociando a renovação com o Santa Cruz. Existem algumas situações que estamos ajustando, mas creio que pode dar certo. Estamos trabalhando para que o Maycon Lucas renove”, disse o empresário do jogador, Leto.

Titular do time nas últimas 11 partidas, o jogador é peça importante. No entanto, o Santa Cruz precisa acertar alguns atrasos salariais para que a renovação aconteça. Há pendências com o elenco desde o mês de agosto.

Por outro lado, os laterais Leonan e Gilmar, os zagueiros Rafael Castro e William Alves, o volante Vitinho e o atacante Frank são nomes que devem seguirem seus futuros longe do Arruda.

O Santa Cruz disputará o Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro Série D em 2022.