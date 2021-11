Santander abre mais de 700 vagas de emprego no Brasil

As oportunidades serão distribuídas em dois setores: 300 vagas são para o banco e as outras 400 para a F1st, empresa de ativos de tecnologia do negócio.

Já no varejo, há vagas para funções administrativas e comerciais em agências, assim como oportunidades nas equipes de tecnologia, dados, operações, entre outras, distribuídas em quase todos os estados.

Para se candidatar as vagas no Santander, os interessados devem acessar o site. Quem deseja participar do processo seletivo para as vagas da F1st, deve acessar a página no LinkedIn.