Já imaginou trabalhar em um dos maiores bancos do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que o Santander tem mais de 300 vagas abertas para profissionais de diversas áreas e funções. Com oportunidades em quase todos os estados brasileiros, grande parte dos postos de trabalho disponíveis são para as áreas do Varejo, que inclui funções administrativas e comerciais em agências, e Tecnologia / Dados.

Nesse sentido, a instituição financeira oferece chances para as funções de analista de inteligência, analista de planejamento, gerente de relacionamento, gerente de negócios e serviços, analista sênior de TI, analista de premisses & facilities, analista de cartões II, gerente de TI, analista de tecnologia e operações, analista de negócios digitais, analista financeiro, coordenador de negócios digitais, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a maioria exige ensino superior completo e experiência na área, além de boa capacidade analítica e boa comunicação interpessoal – especialmente em funções onde há contato direto com clientes e a qualidade no atendimento é fundamental.

Capacidade de planejamento e organização, assim como perfil conciliador também são fatores a serem considerados no processo seletivo.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão um pacote completo de benefícios, que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição, auxílio para creche ou babá, previdência privada, auxílio transporte, programas de remuneração variável e PLR (Participação em Lucros e Resultados).



Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página de vagas da empresa, que está disponível aqui, para se candidatar à posição desejada. No endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação. Ainda, os candidatos poderão selecionar a função pretendida de acordo com a localidade de interesse.