Santos x Fortaleza – Cada um lutando por seu objetivo – Futebol Interior

Santos, SP, 24 (AFI) – A Vila Belmiro promete ferver na noite desta quinta-feira. Em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, Santos e Fortaleza se enfrentam a partir das 19 horas. Cada um entra em campo lutando por seu objetivo.

A derrota no clássico para o Corinthians, por 2 a 0, fez o Santos estacionar nos 42 pontos. Faltam apenas três para atingir o “número mágico” para a permanência na elite. Além disso, a vitória deixaria o Peixe na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Em busca de uma vaga direta para a Copa Libertadores, o Fortaleza está na quinta colocação, com 52 pontos. Para retornar ao G4, o Leão do Pici precisa vencer e torcer por um tropeço do Corinthians diante do Ceará, na Arena Castelão, também nesta quinta.

INFORMAÇÕES DO SANTOS

A principal notícia para o torcedor santista e também para o técnico Fábio Carille é a presença de Marinho. O melhor jogador do time e também capitão se recuperou de dores na perna esquerda.

Por outro lado, o treinador santista não vai poder contar com o lateral-direito Madson, vetado pelo departamento médico com um incômodo na perna esquerda. Assim, o atacante Marcos Guilherme vai atuar como ala.

INFORMAÇÕES DO FORTALEZA

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o último treinamento antes do jogo na tarde desta quarta-feira, no CT do Palmeiras. Mudanças vão acontecer em relação ao time que iniciou a última partida.

O volante Éderson se recuperou de dores no tornozelo e retorna, assim como o meia Lucas Lima, que não enfrentou o Palmeiras por questões contratuais. Depois de iniciar no banco de reservas, Lucas Crispim deve voltar a ala esquerda.

Por outro lado, Juan Pablo Vojvoda tem dois desfalques para esse jogo. O lateral-direito Daniel Guedes pertence ao Santos e o volante Matheus Jussa recebeu o terceiro cartão amarelo.