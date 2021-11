São José-RS e Pingo conquistam quarta vitória consecutiva e mantém liderança do grupo – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 16 (AFI) – A Copa Gaúcha de Futebol que leva nome de Troféu Dirceu de Castro vai entrando na sua reta final e um dos destaques da competição é o São José-RS, do técnico Pingo, que venceu no sábado (13), a equipe do Bagé por 2 a 1 e mantém a liderança do Grupo C com 24 pontos ganhos e vai enfrentar o Grêmio na última rodada do primeiro turno.

O time comandado pelo técnico Pingo que já havia conquistado sua classificação com três rodadas de antecedência para as quartas de final entrou em campo no último sábado (13), no Estádio Passo D’Areia e recebeu o terceiro colocado do Grupo C em busca de uma vitória para se manter na liderança do seu grupo. E em um jogo muito truncado, o Zequinha conseguiu aos poucos controlar a partida e teve pelo menos duas oportunidades antes de abrir o marcador aos 28 minuto,s com Leilson de cabeça, após o gol os donos da casa continuava criando e aos 49 minutos do primeiro tempo após cobrança de escanteio Jadson subiu mais que todo mundo e fez 2 a 0.

ETAPA FINAL

No segundo tempo com 2×0 no placar o São José soube conduzir a partida, já o Bagé foi para tudo ou nada e conseguiu diminuir o placar aos 30 minutos com Tigarró, mas o Zequinha conquistou sua 8ª vitória na Copa FGF e fecha o primeiro turno na próxima quarta-feira (17), diante do Grêmio no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul e com empate garantirá a liderança do Grupo C, pois o Tricolor é segundo colocado com 21 pontos.

“Foi um jogo que tínhamos o controle do jogo e estamos impondo nosso ritmo de jogo, mas no segundo tempo falhamos ao entrar no jogo deles de correria, de gritos e isso não pode acontecer, temos que melhorar e a equipe ainda vai crescer dentro da competição”, disse técnico Pingo.

Na próxima rodada o técnico Pingo irá completar 20 jogos no comando do Zequinha e vai enfrentar seu ex-clube o Grêmio no qual jogou e foi campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil, já como técnico venceu o Tricolor no primeiro turno do Troféu Dirceu de Castro por 2 a 1, chegou ao São José para livrar equipe do rebaixamento no Brasileiro da Série C e fez bom trabalho e chegou até ter chances de classificação terminou na 6ª posição do Grupo B, já na Copinha vem de quatro vitórias consecutivas, são nove jogos com oito vitórias e apenas uma derrota, tem o segundo melhor ataques com 36 gols ficando somente atrás do Grêmio que fez 37, tem a segunda melhor campanha com 89% de aproveitamento, sob seu comando no clube são 19 jogos, 12 vitórias, três empates e qautro derrotas.