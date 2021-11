São Paulo 0 x 0 Athletico-PR – Tricolor é melhor, mas empata e segue ameaçado – Futebol Interior

São Paulo, SP, 24 (AFI) – O São Paulo foi melhor e teve as melhores chances, mas não saiu de um empate sem gols com o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (24), no Morumbi, em São Paulo (SP), em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não é bom para nenhum dos times.

O empate manteve São Paulo e Athletico-PR na parte de baixo da classificação e com riscos de rebaixamento. Os paulistas aparecem em 14º, agora com 42 pontos, enquanto os paranaenses são 12º, também com 42, mas em vantagem por ter maior número vitórias: 12 a 9. A diferença da dupla para o Bahia, 17º, agora é de cinco pontos.

O JOGO

O São Paulo dominou as ações do primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Logo a um minuto, Rigoni recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Calleri, que chegou atrasado para finalizar. Melhor em campo, os paulistas seguiram no ataque e voltaram a assustar aos 11, desta vez em finalização de Rigoni e defesaça de Santos.

Aos 13 minutos, um lance muito polêmico em campo. Reinaldo dividiu bola com Renato Kayzer, mas pisou no tornozelo do atacante, numa disputa muito forte em que o lateral são-paulino poderia ter sido expulso, mas só recebeu o cartão amarelo da arbitragem – sequer houve a checagem do lance no VAR.

A postura do Athletico-PR precisou ser cautelosa diante da postura ofensiva do São Paulo, que teve a bola nos pés e controlou o jogo. Aos 27, Reinaldo cruzou da esquerda, Gabriel Sara desviou de cabeça e Arboleda, atrasado, perdeu a chance de empurrar para o fundo das redes.

O segundo tempo seguiu com o São Paulo melhor e desperdiçando chances de abrir o placar. Logo aos dois minutos, Rigoni partiu em velocidade, passou pela marcação e finalizou mal com a perna esquerda. Marcinho travou a bola e evitou que ela fosse em direção ao gol, gerando lamentações nas arquibancadas.

Mas o Athletico-PR encaixou a marcação e passou a gerar mais dificuldades ao São Paulo, que não soube ser criativo para buscar a vitória. As mexidas de Rogério Ceni também não surtiram efeito, colaborando para um final de jogo truncado e um empate amargo para os dois times na reta final do campeonato.

PRÓXIMOS JOGOS!

Pela 36ª rodada do Brasileirão, o São Paulo voltará a campo no sábado para enfrentar o Sport, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo (SP). Enquanto o Athletico-PR visitará o Corinthians no domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).