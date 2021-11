São Paulo e Ceará vencem clássicos; Fla bate Timão e sonha – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Após começar na última terça-feira, a 33ª rodada do Brasileirão continuou nesta quarta com sete partidas. A turma que luta contra o rebaixamento levou a melhor, enquanto a “secada” do Atlético-MG deu certo.

O São Paulo aproveitou que o Palmeiras escalou um time reserva e conseguiu uma importante vitória na luta contra o rebaixamento. O Tricolor fez 2 a 0 em pleno Allianz Parque.

O resultado foi ainda mais importante porque o Juventude emplacou a terceira vitória seguida ao fazer 1 a 0 no Fluminense, no Alfredo Jaconi, e empurrou o Bahia, que joga nesta quinta-feira, para a zona de rebaixamento.

Com 41 pontos, o São Paulo está na 14ª colocação, seguido pelo Juventude, que chegou aos 39 e subiu para o 15º lugar. Na beira da zona de rebaixamento está o Atlético-GO, que empatou sem gols com o América-MG, em Belo Horizonte. O Dragão também tem 39 pontos.

Quem respirou na luta contra o rebaixamento foi o Santos, que ganhou da Chapecoense, por 2 a 0, na Vila Belmiro, e subiu para o 11º lugar, com 42 pontos.

QUEM DIRIA!

Em clássico realizado na Arena Castelão, o Ceará não tomou conhecimento e fez 4 a 0 no Fortaleza, que conheceu a quarta derrota nos últimos cinco jogos. Em queda livre, o Leão do Pici só não deixou o G6 porque o Internacional perdeu para o Cuiabá, por 1 a 0, na Arena Pantanal.

Mesmo poupando seus principais jogadores, o Flamengo conseguiu a vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Maracanã. O gol foi marcado por Bruno Henrique aos 49 minutos do segundo tempo.

A terceira vitória seguida mantém o Flamengo com chances de tirar o título do Atlético-MG. O Fla tem 63 ontra 71 do Galo. Já o Corinthians estacionou nos 50 e perdeu a chance de entrar no G4, seguindo em quinto lugar.