São Paulo visita o Bahia no duelo entre ‘invictos’ Calleri e Guto Ferreira – Futebol Interior

São Paulo, SP, 7 – Calleri corre no campo. Calleri treina com bola. Calleri acelera o processo de recuperação. Dia após dia, o torcedor são-paulino acompanhou ansiosamente a reabilitação do atacante para voltar aos gramados. Enfim, o argentino, que está invicto desde que retornou ao clube, estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida do São Paulo contra o Bahia, neste domingo, às 18h15, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Neste ano, Calleri já marcou três vezes em oito jogos e vem ajudando a equipe a melhorar os números do ataque, o segundo que menos fez gols na competição, com apenas 23 gols em 29 partidas. Das oito vitórias do time na competição, quatro foram por 1 a 0. Além de Calleri, o São Paulo terá a volta do meia Rodrigo Nestor, que também se recuperou de lesão.

MISTÉRIO NA ESCALAÇÃO

Ceni ainda não divulgou a escalação para a partida e realizou testes nos treinos da semana, variando entre esquemas com dois e três zagueiros, além de promover mudanças no ataque.

Com o artilheiro Calleri em campo, o São Paulo tem pela frente a segunda pior defesa do Brasileirão. O Bahia sofreu 39 gols em 33 jogos, marca negativa superada apenas pela Chapecoense. Mas as coisas mudaram com a chegada do técnico Guto Ferreira ao clube no início de outubro.

FATOR GUTO

Desde que assumiu o comando da equipe, o time baiano está invicto em seis partidas – foram duas vitórias e quatro empates – e sofreu apenas um gol, saindo da zona do rebaixamento. É a maior série invicta do Bahia na competição. A situação ainda é complicada, mas o time aposta na boa temporada do atacante Gilberto, artilheiro do Brasileirão, com 12 gols, para vencer em casa.

O São Paulo ocupa posição intermediária com 37 pontos e quer sair da parte de baixo da tabela. Caso vença, pode chegar à oitava colocação, a depender dos outros resultados da rodada.

Pedro Ramos