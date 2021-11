Saque do FGTS: veja se você pode receber

O saque aniversário do FGTS já está liberado para os nascidos em novembro, que podem retirar os valores até janeiro de 2022. Essa é a única liberação dos valores neste mês, tirando as causas já comuns, como demissão por justa causa, compra de uma casa ou diagnóstico de câncer, por exemplo.

Estas pessoas precisam optar por este tipo de saque até o último dia do mês do seu aniversário e com isso terão direito aos valores proporcionais, conforme a tabela abaixo:

Saldo do FGTS Percentual que pode ser sacado Valor da parcela adicional Até R$500 50% Não tem parcela adicional De R$500,01 até R$1 mil 40% R$ 50 De R$1.000,01 até R$5 mil 30% R$ 150 De R$5.000,01 até R$10 mil 20% 20% R$ 650 De R$10.000,01 até R$15 mil 15% R$ 1.150 De R$ 15.000,01 até R$ 20 mil 10% R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900

Saque aniversário 2021: vantagens x desvantagens



Uma das vantagens é que você poderá ter acesso ao dinheiro do FGTS 2021. O valor liberado não é 100% do que está no fundo, mas sim uma porcentagem (veja abaixo a tabela e porcentagens de liberação).

Vamos a um exemplo, se você tiver R$2 mil na sua conta do FGTS 2021 poderá sacar apenas R$750 no mês do seu aniversário e meses seguintes (veja o calendário abaixo).

O valor corresponde a 30% + R$150 de parcela adicional, resultando no R$ 750.

Por outro lado, em caso de demissão você não poderá sacar qualquer dinheiro do FGTS, nem mesmo a multa de 40% quando a dispensa acontece sem motivo justo.

Caso opte pelo saque-aniversário do FGTS também precisará aguardar 2 anos caso queira voltar ao saque-rescisão. Este último tipo de saque dá direito ao montante integral, referente aos valores depositados pela empresa, em caso de rescisão sem justa causa.

Aqui vale analisar a sua situação financeira atual e colocar na balança o quanto você receberia no saque-aniversário e o quanto você precisaria do dinheiro integral do fundo, referente a empresa, caso fosse demitido sem justa causa.

Calendário FGTS 2021: saque-aniversário

Aniversariantes de novembro: podem sacar de novembro a janeiro do ano seguinte;

Aniversariantes de dezembro: podem sacar de dezembro a fevereiro do ano seguinte;