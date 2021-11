Saque do lucro do FGTS em 2021: veja como fazer

O lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi repassado aos trabalhadores no mês de agosto deste ano. Na oportunidade, R$ 8,13 bilhões foram distribuídos representando 96% da quantia total do lucro.

Veja também: FGTS libera novo saque; veja quem tem direito

Três meses já se passaram desde os pagamentos e alguns trabalhadores ainda têm dúvidas de como sacar o valor. De modo geral, o lucro do FGTS não é liberado de forma individual para o trabalhador. Neste caso, o saque deve ser do saldo disponível nas contas do fundo, que é liberado apenas em situações específicas. Veja quais a seguir!

Casos em que é possível sacar o lucro do FGTS

Demissão sem justa causa;

Pessoa que tenha 70 anos ou mais;

Aposentadoria;

Pessoa sem emprego formal por três anos seguidos ou mais;

Calamidade pública decorrente de eventos naturais;

Compra, liquidação ou amortização de casa própria;

Falecimento (direito vai para os herdeiros do titular);

Fechamento da empresa, na qual, a pessoa trabalha;

Término de contrato temporário.



Você Pode Gostar Também:

Além desses, outra opção é o saque-aniversário do FGTS. A modalidade permite que o trabalhador retire anualmente parte do seu saldo disponível em suas contas do fundo no mês de seu aniversário. Todavia, quem opta por esse saque perde o direito a rescisão diante demissão sem justa causa.

Caso queria consultar o saldo do FGTS e o depósito do lucro, acesse o aplicativo do FGTS (disponível para celulares Android e iOS), site ou Internet Banking da Caixa, além de ligar para central de atendimento pelos números 3004-1104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-726-0104 (demais cidades).

Saque do FGTS: Novo lote de pagamentos já está disponível

O saque-aniversário é uma modalidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que permite ao trabalhador a liberação anual de parte de seu saldo disponível nas contas do fundo a partir do mês de seu aniversário.

A modalidade é opcional, neste caso, deve ser solicitada até o último dia útil do mês de nascimento do titular. Além disso, quanto liberado, o saque fica disponível até o mês subsequente ao da liberação da parcela, ou seja, o trabalhador tem até três meses para resgatar a quantia.

Quem pode realizar o saque-aniversário ainda em 2021?

Considerando as regras de saque da modalidade, confira quem ainda pode ter acesso ao FGTS este ano:

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022