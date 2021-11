Sarah Andrade ganha declaração de Lucas Viana no México: ‘Escrevendo uma história linda’

Em clima de romance, a ex-BBB Sarah Andrade e Lucas Viana curtem uma viagem no México após reatarem namoro. O modelo usou o Instagram para dividir com seguidores cliques apaixonados do casal e se declarou para a publicitária.

“Nada mais sincero do que a nossa intensidade, nada mais surpreendente do que a nossa conexão… Todos os dias agradeço por ter essa mulher incrível ao meu lado, compartilhando momentos inesquecíveis e escrevendo uma história linda que evolui dia após dia”, começou ele.

Nas fotos, os dois curtem uma piscina natural dentro de uma gruta. Viana ainda disse que vai “fazer de tudo” para que o relacionamento dos dois sejam do jeito que sonham.

“Olhando no seu olho vejo o futuro que quero pra mim e vou fazer de tudo para que seja tão perfeito quanto sonhamos. Obrigado por ser a melhor parceira que eu poderia ter, @sarahandrade”, completou Lucas.

Confira as fotos: