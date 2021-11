Saulo é atração confirmada no Réveillon AxéMaré

No dia 29 de dezembro, abrindo os festejos do ano novo, o cantor Saulo vai contagiar a galera em um show repleto de hits da sua carreira junto com o som alternativo de Marcelo Falcão. A apresentação será no Réveillon AxéMaré, na barraca Maré Blú em Vilas do Atlântico.

O evento terá 3 dias de festa e grandes nomes da musica nacional, incluindo Melim, Parangolé e Timbalada. As vendas já estão abertas e você já pode garantir o seu passaporte para a melhor festa de verão e fim de ano da cidade!!