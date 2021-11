Scania abre vagas para jovem aprendiz em Diadema/SP

A Scania, multinacional de soluções para transporte sustentável, abriu vagas para a contratação de estudantes por meio de seu Programa de Jovem Aprendiz 2022. A princípio, as inscrições encerrarão no dia 14/11 e o trabalho durará 18 meses (02/2022 até 06/2023).

Conforme o site da seleção da Scania, os aprovados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 550,00. Além disso, terão vários benefícios, como seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação (R$ 628,00), assistência médica Bradesco e Scania Clube.

Assim, para se inscrever no processo seletivo, é necessário que o jovem possua entre 16 e 21 anos e tenha Ensino Médio concluído ou cursando a partir do 2º ano. Os alunos se profissionalizarão na área de Automação Industrial com curso técnico em parceria com o SENAI.

As aulas e o trabalho acontecerão no período da manhã e os estudantes devem possuir disponibilidade para a parte prática na Scania a partir de agosto do ano de 2022.

Com isso, a empresa busca jovens que tenham iniciativa e criatividade, além de estarem abertos para conhecer e contribuir com a jornada rumo a um ecossistema de transporte e logística mais sustentável.



Você Pode Gostar Também:

A Scania objetiva, sobretudo, se tornar líder no setor de transportes com o menor impacto possível ao meio ambiente para gerar um valor maior para os negócios da empresa ao mesmo tempo que constroem um mundo melhor e sustentável para as pessoas.

Como se inscrever no programa de jovem aprendiz da Scania

Primeiro de tudo, você precisa acessar o site de inscrições da Scania presente neste link: https://scania.gupy.io/jobs/1253461?jobBoardSource=gupy_public_page. Em seguida, leia todas as informações referentes ao processo seletivo e confira se você se encaixa.

Logo após, clique no botão “Candidatar-se para a vaga” e cadastre-se na plataforma preenchendo os campos com suas informações pessoais e de contato. Boa sorte!

Curtiu o assunto? Então, deixe seu comentário e aproveite para conferir outras oportunidades para jovens aprendizes.