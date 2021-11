Scheila Carvalho rememora momentos com Carla Perez e web comemora: ‘Eternas rainhas’

Na última terça-feira (16), Carla Perez fez aniversário e quem ganhou presente foram os fãs. Scheila Carvalho fez uma postagem em sua conta do Instagram e compartilhou diversos momentos das duas, foram várias fotos para fã nenhum colocar defeito.

“Hoje o dia é todo dela! Parabéns Carlinha! Eu te desejo as coisas mais maravilhosas da vida e muito mais. Te desejo a felicidade infinita, o amor eterno, muita saúde e paz, pois você merece. Parabéns e feliz aniversário”, escreveu Scheila para a amiga na legenda.

Nos comentários, os internautas comemoraram e admiraram as amigas. “Eternas rainhas do É O Tchan”, escreveu um seguidor. “Amo tanto as duas”, pontuou outra conta. “São tão maravilhosas”, escreveu mais um fã.

Confira a publicação: