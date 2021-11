Scream Festival confirma 4ª edição na capital baiana

O Salvador Creativity and Media Festival acaba de confirmar uma 4ª edição presencial em Salvador. Em endereços diferentes e simultâneos do Centro Histórico de Salvador, nos dias 3 e 4 de dezembro, o evento promete sacudir a capital baiana.

O Scream Festival 2021 vem com a temática “Novas formas do agora”, com o propósito de entender, debater e fomentar o mercado criativo e empreendedor a partir das tendências na sociedade que caminha para o pós-pandemia.

Para o festival, a Agência Hike desenvolveu o conceito visual a partir de uma inspiração na Semana de Arte Moderna de 1922, quando a população mundial também saia de um cenário pandêmico causado pela gripe espanhola.

“A Semana de 22 surgiu ainda em clima de caos, com a intenção de renovar todo o cenário artístico e cultural nacional, de olho nas tendências de outros países. O Scream quer trazer esta renovação e frescor para inspirar pessoas e negócios, através da criatividade, empreendedorismo, histórias e discursos que podem ser uma força motriz para o agora”, explica Marcelo Ladeiro, sócio da Hike.

Sócia e diretora criativa da agência, Maria Paula Romano explica também que a identidade visual do festival baiano foi mantida, com as cores fortes já conhecidas desde a primeira edição, em 2018: “Inserimos as formas geométricas que remetem às linhas artísticas de 22, do futurismo, do cubismo. Esses elementos vão ocupar os espaços publicitários, artísticos, mídias on e off”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia.