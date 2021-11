Scream Festival traz mais de 100 palestrantes para Salvador neste final de semana

A programação do Salvador Creativity and Media Festival, o Scream Festival 2021, já está disponível no site oficial. Para saber como os especialistas enxergam “As novas formas do agora” – mote desta quarta edição -, o evento reúne mais de 100 palestrantes em, pelo menos, 40 painéis, palestras e entrevistas que acontecem nos dias 3 e 4 de dezembro, sexta-feira e sábado, de 9h às 18h, em três endereços simultâneos do Centro Histórico de Salvador: Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos e Fera Palace Hotel.

Já na abertura oficial, marcada para 9h, no Teatro Gregório de Mattos, a Associação Baiana do Mercado Publicitário – ABMP, realizadora do evento, representada pela presidente da entidade, publicitária e idealizadora do Scream, Ana Coelho, recebe o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o presidente da Saltur, Isaac Edington e o diretor superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury.

Após a abertura, além de marketing de influência, jornalismo, propaganda, tendências do audiovisual, comunicação digital, mídias e tecnologias, os participantes vão ter acesso a palestras e debates sobre movimento ageless, educação, gastronomia, cultura, tecnologia e ciência como território feminino, propósito, inclusão, diversidade, sexo, intervenções urbanas, sustentabilidade, responsabilidade social e governança, discursos de ódio, criatividade remota, ancestralidade e ainda o 3º Prêmio CCBA, realizado pelo Clube de Criação da Bahia, e uma homenagem no painel “Duda Mendonça – O Glauber Rocha da propaganda brasileira”, com Nelson Cadena, Fernando Passos, Clovis Lima e Ricardo Braga.

Através de curadoria colaborativa, o evento vai reunir representantes de marcas como Coca-Cola, Uol, PUC, ESPM, Prodetur,Nasa Space Apps, SDW for all, Sleeping Giants, As Minas Marketing, Tech4sex e Apayomi Juristas Negras. E, em meio a tantos nomes de projeção nacional e internacional, estão representantes da Bahia, como Escolinha Maria Felipa, Soteropobretano, Belezas do Subúrbio, Cajazeiras da Depressão, Canteiros Coletivos, Dois Terços, além das emissoras de TV, agências de publicidade e marketing digital, influenciadores e artistas.

Entre uma palestra e outra, os participantes vão acompanhar o anúncio e premiação dos vencedores do Prêmio CCBA, que segue com inscrições abertas até dia 1º, pelo link,

a posse da nova diretoria da ABMP no encerramento do Scream e ainda a exposição Veja vida de forma criativa, do artista plástico Pablo Adler no hall do Teatro Gregório de Mattos. Para conferir as peças que misturam cenários de Salvador com arte gráfica, basta

fazer a leitura por QR Code.

Vai ser através de telas que alguns convidados do Scream vão participar também, de forma remota, ao vivo, sendo possível interagir com a plateia presente. A programação está sujeita à alteração, inclusive, para entrada de novos participantes. As inscrições estão abertas através do Sympla, custam R$100 (inteira) e R$50 (meia), com vagas limitadas.

Para uma experiência gastronômica e musical pós palestras, as pessoas inscritas no Scream têm direito a cortesia no couvert de sexta-feira (3) e sábado (4) do Hidden, projeto de ocupação urbana que tem tudo a ver com o clima de Salvador e do festival. O espaço itinerante, neste ano, está na Rua Almirante Barroso, 149, Rio Vermelho, com garantia de brisa boa, aconchego, boa música, carta de vinhos e menu de petiscos refinado no autoserviço.

Creativity and Media Festival – Scream Festival 2021

3 e 4/12/2021, de 9h às 18h.

Cultural da Barroquinha, Fera Palace Hotel e Teatro Gregório de Mattos, no Centro Histórico de Salvador.

R$100 inteira; R$50 meia.