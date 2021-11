Se prepare para o Natal: hora de aprender uma deliciosa receita de rabanada

O nome pode até ser engraçado, mas o sabor é incomparável. Presente em todo o mundo, não se sabe ao certo a origem da tradicional receita natalina, apenas que foi criada pela necessidade do reaproveitamento do pão dormido. Apesar de ser remetida a Portugal, a rabanada é sucesso em países como Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, onde a receita é um clássico natalino.

Com a chegada do mês de dezembro, nada melhor do que aprender essa delícia natalina, que pode fazer parte do cardápio da ceia ou até de um simples café da manhã. A receita do site Panelinha, é rápida de fazer e serve até 10 unidades. Confira e bom apetite!