SEAMPU abre 105 empregos temporários em Roraima

O Governo da cidade de Roraima, está disponibilizando 105 oportunidades de trabalho para a Secretaria de Articulação Municipal e Polícia Urbana, SEAMPU. As vagas variam entre as escolaridades médio e fundamental. Os salários podem chegar a R$3.000,00 para profissionais que possuem o Ensino Médio completo. CONFIRA!

SEAMPU anuncia novas oportunidades de emprego em Roraima

Os candidatos selecionados no processo seletivo trabalharão cerca de 40 horas semanais. As vagas são via contrato, com duração de um ano, contando da data em que o candidato assina o documento. Todas as oportunidades têm a possibilidade de prorrogação de contrato.

Aos profissionais com nível fundamental, serão disponibilizadas 80 vagas, sendo divididas entre as funções de Motorista e Cadastrador. Para candidatos com escolaridade média, há 20 vagas para as funções de Supervisor de cadastro.



Você Pode Gostar Também:

Por conta da situação em que o país se encontra em relação a COVID 19, profissionais pertencentes no grupo de risco não serão contratados.

Como realizar a sua inscrição

Os profissionais moradores da cidade de Roraima, que atenderem aos requisitos e que possuem interesse em uma das oportunidades, devem dirigir-se até a UERR, durante os dias 11 e 12 de Novembro, das 7:30 as 13:30 da tarde. Todos os profissionais necessitam obrigatoriamente, estar portando os documentos:

Documento de identificação com foto;

CPF;

Carteira de Vacinação, incluindo o comprovante de vacinação da COVID 19;

Certidões de casamento , nascimento ou divórcio caso seja separado;

Comprovante do PIS/PASEP;

Documentos de comprovação de endereço;

Título eleitoral, é necessário levar os comprovantes que foram entregues na última eleição, primeiro e segundo turno;

Certidão negativa;

Para os homens, documento de Reservista;

Histórico escolar;

Registro de Classe, caso existir;

Currículo atualizado e cópias de todos os documentos de cursos e capacitação;

Comprovante que declare que o candidato não pertence ao grupo de risco da COVID 19;

Declaração onde se disponibiliza a realizar viagens.

O resultado da seleção será divulgada através do site. Para mais informações sobre o processo, os profissionais interessados podem enviar um e-mail para: ugam.seampu@gmail.com.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!