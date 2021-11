Secretaria de Serviços Públicos de Penedo recupera 180 km de estradas em apenas dois meses

Gestão Crescendo Com Seu Povo prova que tem compromisso com morador da zona rural

A zona rural de Penedo recebe atualmente a assistência que o homem e a mulher do campo merecem. Somente com a recuperação de estradas nos meses de setembro e outubro, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) melhorou 180 quilômetros de rodovias.

A orientação da assistência integral ao meio rural é seguida à risca por todos os setores, especialmente a pasta liderada pelo engenheiro civil Ivo Costa, gestor da SEMSP.

Em setembro, 83,4 km de estradas localizadas na zona rural de Penedo foram regularizados, investimento que atendeu as comunidades Cooperativa I e II, Riacho do Pedro, Murici, Marituba do Peixe, Campo Redondo, Itaporanga, Tabuleiro dos Negros e início da Rodovia Euclides Idalino.

Já em outubro, a Secretaria de Serviços Públicos recuperou ou promoveu a manutenção de 97,1 km de estradas dos povoados Marizeiro, Sítio Nazário, Santa Margarida, Palmeira Alta, Espigão e Imbira I e II.

Ao mesmo tempo, a SEMSP trabalha na cidade, recuperando pavimentos, desobstruindo a rede de esgoto, repondo ‘bocas de lobo’ e ainda com os trabalhos diários de limpeza pública, incluindo capinação e poda de árvores localizadas em vias públicas.

Em relação à coleta de lixo doméstico, a média mensal recolhida transportada nos veículos da SEMSP até a estação de transbordo é de 660 toneladas por mês, média registrada em setembro e outubro.

Todo esse material é levado para o município de Craíbas, no Agreste, onde funciona a estação de tratamento de resíduos sólidos mais próxima de Penedo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP