Segue o líder: Pernambués continua sendo o bairro mais negro de Salvador

Hoje se comemora o dia da Consciência Negra, mas você sabe qual o bairro mais negro de Salvador?! Por conta da história e da representatividade, muitas pessoas acreditam que a Liberdade é o bairro mais negro da capital baiana. Mas, na prática, isso não é verdade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados do Censo 2010, Pernambués é a região com o maior número de pessoas que se declaram pretas ou pardas. Em números, de um total de 64.983 moradores, 53.580 se auto declaram. Ou seja, mais 80% diferente da Liberdade.

História

A origem do nome do bairro é indígena e o significado é “mar feito à parte” ou “tanque de água”. Segundo alguns historiadores, existia um rio chamado Pernambués no local, que acabou nomeando toda a comunidade. Atualmente ainda há resquícios desse rio preservado no interior do 19º BC – Batalhão de Caçadores do Exército.

O lugar onde se encontra Pernambués, no passado, abrigava várias chácaras e fazendas. Essas áreas formaram o Cabula no final do século XIX. Somente no século XX, que as pessoas começaram a ocupar as terras e com a sua dissolução das fazendas, em 1956, os quilombolas retomaram as terras e deram origem ao que conhecemos hoje.