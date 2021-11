Segundou! Aprenda a fazer um delicioso frango oriental

4. Afaste o frango para as laterais da panela. Regue o centro da wok com o restante do óleo, acrescente a cebola e refogue por 1 minuto. Abaixe o fogo, junte o broto de feijão e misture com o frango e a cebola. Adicione a acelga em etapas e vá misturando para murchar. Regue com o restante do shoyu, o líquido da marinada e mexa por mais 5 minutos para incorporar os sabores e formar um molho. Desligue o fogo, prove, acerte o sal (se precisar, o shoyu já é bem salgado) e tempere a gosto com pimenta-do-reino. Sirva a seguir com o molho que se formou na panela e cebolinha fatiada. Fica uma delícia com arroz cateto integral.