Seleção FI da 29.ª rodada do Brasileirão com ‘feras’, improvisações e esquema diferente – Futebol Interior

Campinas, SP, 2 (AFI) – O líder Atlético Mineiro não venceu nesta 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas outros times aproveitaram bem seus jogos e ganharam pontos preciosos na tabela de classificação. Com isso, também tiveram destaques que acabaram dentro da SELEÇÃO FUTEBOL INTERIOR.

Uma Seleção FI diferente, com algumas improvisações para não deixar ‘as feras de fora’. Um esquema tático também improvável – 4-2-4 – e com um técnico – Fábio Carille – que até duas semanas atrás estava com a corda no pescoço.

CONFIRA OS CRAQUES DA SELEÇÃO FI DA 29.ª RODADA:

Goleiro: Keiller (Chapecoense)

Por muito pouco saiu como herói do time catarinense na Neo química Arena. Ele fez, pelo menos, quatro grandes dessas e que seguraram o ataque do Corinthians. Tanto que o gol da vitória corintiana (1 a 0) saiu somente aos 52 minutos do segundo tempo, para alívio da Fiel Torcida.

Lateral-direito: João Lucas (Cuiabá)

Teve atuação segura na vitória sobre o Red Bull bragantino. Foi muito acionado no setor e também ajudou na recomposição, anulando os homens ofensivos do adversário. Merece um lugar na Seleção FI.

Zagueiro: Robson Reis (Santos)

No crescimento ou ressurgimento do Peixe no Brasileirão, ele é um dos nomes diferentes e que começa a ganhar destaque. Para vencer o Furacão na Baixada, o Santos precisou de muita garra na marcação e de todo seu sistema defensivo par superar a pressão. Robson Reis se deu bem.

Zagueiro: Titi (Fortaleza)

Mais uma vez se destacou na defesa do tricolor cearense no empate sem gols com o Atlético-GO. Joga firme e duro, porém, sem ser desleal.

Lateral-esquerdo: Gabriel Sara (São Paulo)

Era o preferido de Hérnan Crespo, inclusive, tendo barrado o titular Reinaldo. Agora está sendo encaixado por Rogério Ceni pelo lado esquerdo, dando cobertura à Reinaldo e também empurrando o time pelo meio-campo E marcando gol. Fez o gol da vitória (1 a 0) sobre o Internacional no Morumbi.

Meia: Vina (Ceará)

Vina é o principal jogador do Ceará no Campeonato Brasileiro e fez o gol da vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, no domingo. O meia cobrou pênalti com categoria e estufou as redes. Também foi bem no decorrer do confronto com ótimos passes e uma visão de jogo ainda melhor.

Meia: Raphael Veiga (Palmeiras)

Tem feito a diferença para o palmeiras, que engatou sua quarta vitória consecutiva ao bater o Grêmio, por 3 a 1, em Porto Alegre. Veiga marcou dois gols e, outra vez, saiu como um dos destaques do Verdão, em alta e de olho na decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo.

Raphael Veiga comemora um dos seus gols em Porto Alegre

Atacante: Ademir (América-MG)

O América-MG venceu o Fortaleza por 2 a 1, em Minas, e segue distante da zona de rebaixamento. A vitória contou com mais uma boa exibição de Ademir, autor do primeiro gol no Independência e que já assinou pré-contrato para defender o Atlético-MG em 2022.

Atacante: Mikael (Sport)

Mikael marcou os dois gols do Sport na vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 0, na Arena Pernambuco. Na verdade, ele balançou a rede em três oportunidades, mas um gol acabou sendo anulado. Deixou o campo ovacionado pelo torcedor e prometendo empenho para livrar o Leão do rebaixamento à Série B.

Atacante: Michael (Flamengo)

Com postura mais defensiva, o Flamengo venceu a final antecipada contra o Atlético-MG, por 1 a 0, no Maracanã. O gol da vitória saiu dos pés do baixinho Michael, xodó da torcida e também em ótima fase sob o comando de Renato Gaúcho. É difícil, mas o Mengão ainda sonha com o título Brasileiro.

Atacante: Roger Guedes (Corinthians)

Um dos poucos lúcidos no bagunçado time de Sylvinho. Roger Guedes tem a cara do Corinthians. Se movimenta, faz jogada, briga pela boa, não desiste nunca. Tanto é que ele estava ligado aos 52 minutos para evitar mais um vexame do clube paulista.

Técnico: Fábio Carille (Santos)

E não é que ele está salvando o Santos?! Mesmo sem o DNA ofensivo dos Meninos da Vila, o ex-Corinthians tem feito o que se espera dele. O Santos, depois de ser considerado morto, sobreviveu, deixou a UTI e já respira na luta contra o rebaixamento.