Seleção FI da 32ª rodada do Brasileirão tem base de Bragantino e América-MG – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – Com o jogo entre Bahia e Atlético Mineiro adiado, nove partidas deram voz à seleção FI da 32ª rodada, destaques para Red Bull Bragantino, Flamengo e América Mineiro. O Mengão, inclusive, chegou ao 60 pontos, oito a mais do que o Galo.

A vitória por 3 a 0 para cima do Fortaleza rendeu ao Red Bull Bragantino três jogadores na seleção da rodada. O América Mineiro colocou dois, incluindo o técnico Marquinhos Santos, que deu um nó tático em Vagner Mancini, do Grêmio.

Confira a seleção da 32ª rodada:

Goleiro: João Ricardo (Ceará)

A tática do Sport, desde o início, foi fuzilar para o gol. Sem se importar com a distância. João Ricardo, porém, não deu moleza aos jogadores rivais. Ele trabalhou e foi essencial na vitória do Ceará. Em uma das grandes defesas, João Ricardo pegou uma cabeçada à queima roupa e Luciano Juba.

Lateral-direito: Aderlan (Red Bull Bragantino)

Fez mais um grande jogo, assim como todo elenco do Red Bull Bragantino na vitória por 3 a 0 frente ao Fortaleza. Aderlan é o rei dos desarmes, contribuindo defensivamente e ofensivamente com a equipe. Fez um bom papel pelo lado direito, assim como Edimar pela esquerda.

Zagueiro: Kaiky (Santos)

A partida em Goiânia foi muito fraca. A condição do gramado fez prevalecer os dois sistemas defensivos. Em especial o do Santos, que foi mais exigido. Destaque para Kaiky, que evitou um gol de André Luis em cima da linha.

Zagueiro: Vitor Mendes (Juventude)

Firme na marcação ainda marcou um gol (sem querer é verdade) na vitória por 2 a 0 em cima da Chapecoense. A vitória deixa o clube gaúcho em boas condições de ainda sonhar em escapar da degola do Brasileirão.

Lateral-esquerdo: Edimar (Red Bull Bragantino)

Todo o time do Red Bull Bragantino fez uma boa partida na goleada sobre o Fortaleza, por 3 a 0. Edimar foi um deles. Com uma atuação segura na defesa, o lateral ainda apareceu lá na frente para dar a assistência para o gol de Ytalo.

Volante: Yago Felipe (Fluminense)

Jogador de linha que mais atuou pelo Fluminense na atual temporada, Yago Felipe foi o responsável pela vitória de virada sobre o Palmeiras, por 2 a 1, no Maracanã. O volante aproveitou os espaços dados pelos adversários e, com dois chutes de fora da área, marcou os gols tricolores.

Meia: Renato Augusto (Corinthians)

A entrada de Jô fez Renato Augusto voltar para sua posição de origem e a diferença ficou clara na vitória sobre o Cuiabá, por 3 a 2. O meia marcou um golaço quando o jogo estava empatado e depois deu a assistência para Róger Guedes fazer o terceiro.

Meia: Edenilson (Internacional)

Vive uma temporada altamente positiva e continua iluminado. Na sexta-feira foi convocado por Tite para jogo da seleção brasileira contra a Argentina (no lugar de Casemiro) e sábado não deixou por menos: fez dois gols na vitória sobre o Athletico, por 2 a 1. Um deles com muita categoria.

Atacante: Helinho (Red Bull Bragantino)

Parece ter reconquistado a vaga de titular no ataque do Toro Loko. Na vitória sobre o Fortaleza, Helinho teve mais uma atuação de gala: marcou o primeiro gol logo no início, deu assistência para o gol de Ytalo e na etapa final sofreu o pênalti convertido por Artur.

Helinho brilhou com a camisa do Red Bull Bragantino

Atacante: Michael (Flamengo)

Michael foi ‘o cara’ da goleada do Flamengo sobre o São Paulo. Ele deu assistência para o gol de Bruno Henrique e ainda marcou duas vezes. Michael se isolou na liderança com 13 gols. São 18 gols em 2021, sendo 15 com o técnico Renato Gaúcho.

Atacante: Ademir (América-MG)

Ademir segue sendo o grande destaque do América-MG. Ele comanda o sistema ofensivo do Coelho. Na vitória sobre o Grêmio, Ademir deu assistência para Felipe Azevedo abrir o marcador e ainda sofreu o pênalti que originou seu gol nos 3 a 1 no Independência.

Técnico: Marquinhos Santos (América-MG)

O América-MG, antes de contratar Marquinhos Santos, brigava contra o rebaixamento. Assim que teve a chance de fechar com o treinador, demitido do Juventude, não perdeu tempo. Agora, o Coelho colhe os frutos. O América não só abriu vantagem para a degola, como entrou na briga pela Libertadores. Marquinhos Santos é um dos responsáveis por essa reviravolta.

Marquinhos Santos comandará a equipe da 32ª rodada