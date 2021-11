Seleção FI da 33ª rodada da Série B com herói do Bugre e ‘Ibra’ do Coritiba e técnico ‘made in Paraguai’ – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – A Série B do Campeonato Brasileiro está chegando na reta final e a briga por acesso e rebaixamento está pegando fogo. E a 33ª rodada mostrou como serão as últimas rodadas, com gols e vitórias surpreendentes. Por isso, a SELEÇÃO DA RODADA do PORTAL FI foi definida com postura ofensiva e tem como técnico o paraguaio Gustavo Morínigo, do líder Coritiba.

Quanto aos jogadores, os destaques do time são: goleiro Rafael Martins, herói da vitória do Guarani sobre o Vasco, em Campinas; e o atacante Léo Gamalho, um dos artilheiros do campeonato e que ajudou o Coritiba a se aproximar do acesso à Série A de 2022. Ainda constam jogadores de Brusque, Avaí, Londrina e Cruzeiro.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 33ª RODADA:

Goleiro: Rafael Martins (Guarani)

Foi responsável por mudar o destino do jogo contra o Vasco da Gama. Ao defender o pênalti de Cano, incendiou o time que teve forças para buscar o gol nos minutos finais do duelo. A atuação destacada foi muito importante na conquista do resultado, que colocou o Bugre na briga pelo acesso nessa reta final de Série B.

Lateral-direito: Iury (Avaí)

O Avaí teve um grande problema no jogo contra o Brasil-RS, pois jogou com um a menos desde a metade do primeiro tempo. Mesmo assim, sofreu pouco na defesa. Iury, que entrou na etapa final, colaborou para isso e ainda foi ao ataque para fazer cruzamento preciso para o gol de Copete.

Zagueiro: Luizão (Brusque)

Luizão não deixou muita saudade na torcida da Ponte Preta e, como se isso não bastasse, ajudou o Brusque a complicar um pouco mais a vida da Macaca. O zagueiro foi o autor de um dos quatro gols do clube catarinense na importante vitória sobre o Náutico.

Luizão deixou sua marca na vitória do Brusque no meio da semana

Zagueiro: Marcondes (Londrina)

O Londrina teve uma vitória espetacular sobre o Remo, por 1 a 0, em Belém. O sistema defensivo passou por maus bocados, mas teve o zagueiro Marcondes impecável na marcação. Ele não deu espaço para os atacantes adversários, ajudando os paranaenses a saírem de campo com os três pontos.

Lateral-esquerdo: Hugo (Botafogo)

O Botafogo fez o mínimo ao vencer o Confiança, por 1 a 0, no Rio. O time teve muitas dificuldades, mas encontrou no lateral Hugo uma das saídas para tentar algo no setor ofensivo. Foi regular e merece um lugar na Seleção FI.

Volante: Léo Naldi (Ponte Preta)

A Ponte Preta fez um primeiro tempo impecável, quando abriu 2 a 0 sobre o Goiás, em pleno Serrinha, em Goiânia. A Macaca foi letal nos contra-ataques e teve como um dos jogadores mais regulares o volante Léo Naldi, jovem da base que virou peça importante com Gilson Kleina. No empate, Naldi fez um lindo gol nos acréscimos, em chute da entrada da área. Um golaço.

Léo Naldi fez um golaço no empate da Ponte com o Goiás, em Goiânia

Meia: Diego Torres (CRB)

O CRB dominou o Sampaio Corrêa e mereceu a vitória por 1 a 0, no Rei Pelé. Mais uma vez o argentino Diego Torres se destacou com bons passes, finalizações e acabou deixando o campo como um dos melhores. É um meia diferenciado e que tem ajudado os alagoanos a ficarem na briga pelo tão sonhado acesso.

Meia: Garcez (Brusque)

Garcez joga o fino da bola. Ele dá o ritmo no meio de campo do Brusque. O jogador não só deixou a sua marca nos 4 a 3 sobre o Náutico, como ainda deu a assistência para o gol da vitória marcada por Jhon Cley.

Atacante: Zeca (Londrina)

O Londrina chegou ao quarto jogo sem derrota na Série B ao vencer o Remo, por 1 a 0, fora de casa. O gol do confronto saiu dos pés de Zeca, que aproveitou saída de bola errada do zagueiro Romércio e acertou chute de rara felicidade, no ângulo de Thiago Coelho. Se o Tubarão está vivo na luta contra a degola é graças ao atacante.

Atacante: Wellington Nem (Cruzeiro)

Sem dúvidas, um dos melhores jogadores em campo do Cruzeiro no empate com o Vila Nova foi o atacante Welligton Nem. Apesar do gramado encharcado por conta da forte chuva que caiu em BH, o atacante infernizou a defesa adversária durante todo o tempo. Tanto que o gol de empate saiu de um pênalti sofrido por ele. Também tentou deixar a sua marca algumas vezes, mas parou no goleiro Georgemy.

Wellington Nem e sua velocidade colaboraram no empate do Cruzeiro com o Vila Nova

Atacante: Léo Gamalho (Coritiba)

Até parece vinho, quanto mais velho, melhor. Não importa a camisa que veste, Léo Gamalho sempre marca presença nas redes. Ele vem sendo o principal goleador do Coritiba na luta pelo acesso na Série B. No duelo paranaense, o atacante voltou a deixar a sua marca e ainda deu uma assistência.

Técnico: Gustavo Morínigo (Coritiba)

O Brasil foi inundado por técnicos estrangeiros, mas poucos têm tido sucesso. Gustavo Morínigo tem sido impecável. O Coritiba sempre se manteve no G4 e na liderança. Mesmo em momentos de turbulência, o treinador manteve a calma e deu tranquilidade ao time para buscar seu objetivo, cada vez mais próximo.

Gustavo Morínigo faz ótima campanha no líder Coritiba