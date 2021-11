Seleção FI da 36ª rodada da Série B tem jogadores de Série A e técnico bugrino – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – A Seleção FI da Série B da 36ª jogadores tem alguns ‘inclusos’ da Série A. Botafogo e Coritiba conquistaram o tão sonhado acesso e colocaram na equipe três atletas: o zagueiro Kanu, o volante Willian Farias e o atacante Léo Gamalho.

Restam apenas duas vagas e muitos times sonhando, os mais cotados são: Guarani, Goiás, Avaí e CRB, mas outros correm por fora. A briga promete esquentar nas rodada finais.

O técnico escolhido para comanda a equipe na 36ª rodada é Daniel Paulista, que vem realizando um grande trabalho no comando do Guarani.

Confira a Seleção FI da 36ª rodada:

Goleiro: Rafael Santos (Confiança)

O Confiança foi amassado pelo CSA no Rei Pelé e só manteve vivo o sonho de escapar do rebaixamento porque Rafael Santos estava em uma noite inspirada. O goleiro fez pelo menos três grandes defesas e terminou a partida elogiado até mesmo pelos adversários.

Lateral-direito: Edilson (Brusque)

O jogador foi seguro defensivamente para segurar o ataque do CRB, que queria a vitória para entrar no G-4. Na vitória por 1 a 0 do Brusque, Edilson também apoiou o ataque. Em um dos lances, fez cruzamento perfeito para Edu, que cabeceou na trave.

Zagueiro: Kanu (Botafogo)

Teve mais trabalho do que todo mundo esperava. O Operário foi superior ao Botafogo durante boa parte do jogo e, principalmente no segundo tempo, criou algumas chances. A boa atuação de Kanu coroa o grande campeonato feito pelo defensor.

O Botafogo está de volta à Série A

Zagueiro: Reynaldo (Goiás)

O Goiás foi ‘cirúrgico’ na noite desta segunda-feira e venceu o Remo, por 1 a 0, em Belém. Reynaldo sofreu bastante com os atacantes rivais e mostrou tranquilidade para aplicar os desarmes. Atuação impecável dos goianos em termos defensivos, recolocando o time no G4 da Série B.

Lateral-esquerdo: Roberto (Vitória)

Assim como todo o time, cresceu de produção na reta final. Na vitória sobre o Cruzeiro, Roberto pintou e bordou para cima do Norberto. A assistência para o segundo gol, inclusive, foi sua após uma grande jogada individual na linha de fundo.

Volante: William Farias (Coritiba)

O Coritiba sofreu, mas venceu o Brasil-RS por 2 a 1, no Couto Pereira. Um dos melhores em campo foi o experiente Willian Farias, volante bom de bola e que teve atuação impecável, sobretudo no quesito marcação. Não deu espaço aos adversários e ainda tentou ajudar no ataque.

Meia: Thiago Alagoano (Brusque)

Grande nome do time carioca, Thiago Alagoano foi novamente decisivo na vitória do Brusque por 1 a 0 diante do CRB. O jogador saiu do banco de reservas para resolver com gol. Ele mesmo iniciou a jogada, correu para área e completou cruzamento perfeito de Foguinho. Foi seu 50º gol com a camisa do Brusque – o maior artilheiro do clube.

Meia: Jean Carlos (Náutico)

É o grande nome do Náutico na temporada. Na vitória por 2 a 1 diante do Sampaio Corrêa não foi diferente. Jean Carlos participou dos dois gols e foi o destaque da partida. O Timbu depende muito de seu craque e ele costuma fazer a diferença.

Atacante: Lucão do Break (Guarani)

O atacante foi o nome da goleada do Guarani. Titular, Lucão do Break deu uma assistência para Júlio César e marcou dois gols que ajudaram o Bugre a vencer a ‘decisão’ contra o Avaí e entrar no G4. O atacante ainda era um dos pendurados e conseguiu passar incólume, ficando apto para a nova ‘decisão’ contra o Goiás.

Atacante: Léo Gamalho (Coritiba)

Léo Gamalho fez o gol da vitória do Coritiba sobre o Brasil-RS, por 2 a 1, no Couto Pereira. O gol saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo, que fez o Coxa vencer e comemorar nesta segunda-feira o acesso à Série A de 2022. Gamalho divide a artilharia da Série B com Edu, do Brusque, ambos com 16 gols.

Atacante: David (Vitória)

O prata da casa parece realmente disposto a evitar o rebaixamento do Vitória para a Série C do Brasileiro. Fazendo a função de centroavante, David foi muito contra o Cruzeiro e marcou dois dos três rubronegros como um verdadeiro camisa 9.

Técnico: Daniel Paulista (Guarani)

Daniel Paulista chegou desacreditado e, com muito trabalho, está fazendo algo impensado. Mesmo com tanta torcida contra, ele blindou seus jogadores e jogo a jogo deixa o Guarani mais próximo da Série A. São cinco jogos de invencibilidade e 13 pontos conquistados nos últimos 15. Daniel Paulista está a dois duelos de recolocar o Bugre na elite.

Daniel Paulista é o técnico da rodada

