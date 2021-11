Seleção FI do Brasileirão traz os heróis da rodada com Hulk, Diego Souza, Scarpa e cia. – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – O Atlético-MG deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Em alta, o líder marcou presença na Seleção Futebol Interior da 31ª rodada que, nesta quinta-feira, traz os destaques da semana.

Hulk segue inspirado no ataque do Galo e disposto a levar o time ao lugar mais alto do pódio. O atacante foi um dos escolhidos para a Seleção FI. Brenno e Diego Souza, heróis do Grêmio, também não podiam ficar de fora. Se um evitou gols, o outro balançou as redes. O Palmeiras goleou e segue em ritmo acelerado antes da final da Libertadores. Além de dois jogadores, o Verdão conta com o técnico Abel Ferreira.

Diego Souza fez um gol salvador. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

CONFIRA A SELEÇÃO FI DO BRASILEIRÃO NA 31ª RODADA:

Goleiro: Brenno (Grêmio)

O Grêmio precisava muito da vitória para seguir sonhando. Se Diego Souza fez o gol da vitória, Brenno foi o responsável por parar os ataques do Fluminense. E ele trabalhou. Parou Luiz Henrique três vezes e também evitou o gol de John Kennedy. Brenno foi um dos heróis tricolores.

Lateral-direito: Michel Macedo (Juventude)

Emprestado pelo Corinthians, Michel Macedo teve participação direta na importante vitória do Juventude sobre o Internacional. Logo aos quatro minutos, o lateral evitou gol certo de Palacios. No mais, fez uma partida segura, priorizando a marcação.

Zagueiro Pedro Henrique (Athletico)

Pedro Henrique fez gol e foi um dos destaques no triunfo do Athletico por 2 a 1 para cima do Ceará na última terça-feira. O jogador é um dos homens de confiança de Alberto Valentim e tem aproveitado as chances. Está em alta na temporada 2022.

Zagueiro: Kusevic (Palmeiras)

Na ausência de Gustavo Gómez, Kusevic não ficou devendo, entregou o futebol que todos esperavam e colocou mais uma pulga na cabeça de Abel Ferreira para a final da Libertadores, já que o treinador não contará com Marcos Rocha, suspenso. Teve atuação destacada na vitória por 4 a 0 frente ao Bahia.

Lateral-esquerdo: Felipe Jonatan (Santos)

As laterais são as armas do Santos, que vem crescendo na competição, sob o comando de Carille. Felipe Jonatan teve atuação quase perfeita na vitória por 2 a 0 para cima do Red Bull Bragantino. Criou boas situações e contribuiu muito na marcação.

Volante: Juninho Valoura (América-MG)

Juninho Valoura entrou aos 13 minutos e salvou o América aos 37. O meio-campista mostrou oportunismo para aparecer no meio da zaga e garantir a vitória do clube mineiro. Triunfo importante para os objetivos do Coelho. Juninho Valoura decidiu o jogo.

Meia: Andreas Pereira (Flamengo)

Ele tomou conta do meio de campo do Flamengo. Tem jogado muita bola e hoje não foi diferente. Ditou o ritmo do jogo, foi eficiente na marcação e ainda marcou um gol, que culminou com a vitória do Mengão por 3 a 0 para cima do Bahia, no Maracanã.

Meia: Gustavo Scarpa (Palmeiras)

Quem diria… Deitou e rolou! Gustavo Scarpa foi o nome do jogo. Ele deu o ritmo das jogadas. Gustavo Scarpa estava sempre um passo à frente dos marcadores. O meia deu assistências para os gols de Raphael Veiga e Rony, e ainda deixou o seu. Uma grande partida de Gustavo Scarpa.

Atacante: Diego Souza (Grêmio)

Muito criticado, o atacante se redimiu e fez o gol da vitoria do Grêmio sobre o Fluminense, por 1 a 0, em Porto Alegre. Diego Souza é um dos mais experientes do elenco e realmente não vinha indo bem, assim como a maioria. O gol foi ao estilo centroavante, após ele recebeu cruzamento de Mateus Sarará e cabecear no ângulo de Marcos Felipe.

Atacante: Renato Kayzer (Athletico-PR)

Renato Kayzer segue sendo ‘o cara’ do Athletico-PR. Mesmo isolado lá na frente ele resolve. O atacante dá um trabalho danado aos defensores. Kayzer não para e, de tanto procurar, acha o gol. Como foi a noite desta quarta-feira, marcada por homenagens ao ídolo Sicupira. Inspiração a todos os rubro-negros, ainda mais os atacantes.

Atacante: Hulk (Atlético-MG)

Hulk é o grande destaque da temporada. O atacante tem fome de gol e não cansa de brilhar. Na vitória do Atlético Mineiro por 3 a 0 para cima do Corinthians, o jogador foi novamente o atleta mais perigoso do Galo e ainda marcou um gol para selar com chave de ouro mais uma boa participação.

Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)

Abel recuperou o Palmeiras. (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Abel Ferreira, aos poucos, volta a ganhar moral e confiança. E em um momento crucial antes da final da Libertadores. O treinador tem o time em suas mãos e está fazendo todos jogarem, titulares e reservas. O Brasileirão pouco importa em matéria de título. Vale mais como preparação para o jogão contra o Flamengo. Abel Ferreira tem feito a sua parte