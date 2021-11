Sem Bolsa Família: mais de 1,5 milhão de baianos deixaram de receber auxílio contra a fome

A extinção do Bolsa Família pelo governo federal e o fim do Auxílio Emergencial fizeram com que 1,5 milhão de baianos deixassem de receber auxílio contra a fome. O fim dos programas retirou o benefício de 1.853.767 lares do estado, deixando 1.577.650 famílias na Bahia sem nenhum tipo de ajuda do Governo Federal contra a fome.

Os dados que atestam o mapa da exclusão do Auxílio Brasil são do próprio Governo Federal e foram colhidos pela assessoria técnica do PT no painel de monitoramento VIS Data, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Pelas informações do próprio governo, é possível ver que em todo o Brasil, até outubro, o total de benefícios pagos pelo extinto auxílio emergencial era de 39,3 milhões. Agora, em novembro, primeiro mês de pagamento do Auxílio Brasil, foram 14,5 milhões, uma diferença de 24,8 milhões em todo o país.

Na Bahia, os beneficiários das cidades mais afetadas foram de Salvador, que tinha 630.601 famílias beneficiadas e agora tem 443.952 excluídos. Outros municípios que tiveram um grande número de famílias prejudicadas foram Feira de Santana, que contava com 149.732 famílias recebendo benefícios contra fome e agora tem 106.259 sem nenhum tipo de auxílio para a fome, Camaçari, onde havia 71.995 famílias cadastradas e agora há 44.922 excluídas, Vitória da Conquista (de 80.810 beneficiados para 53.591 excluídos), Lauro de Freitas ( de 50.502 para agora 36.862 excluídos).