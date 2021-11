Sem Camila Queiroz: Saiba qual será a história de ‘Verdades Secretas 3’

Demitida da Globo e fora do elenco de “Verdades Secretas 2”, Camila Queiroz estará de fora da terceira temporada da trama de Walcyr Carrasco. Antes de toda a polêmica, a atriz já tinha gravado boa parte das cenas finais de Angel, o restante será gravado com o auxílio de uma dublê.

De acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV, a terceira temporada focará em Lara, interpretada por Júlia Byrro, e Matheus, papel de Bruno Montaleone. Além dos protagonistas, os personagens de Sérgio Guizé, Rômulo Estrela, Rainer Cadete e Agatha Moreira devem voltar para continuar a história.

Desde o início de “Verdades Secretas 2”, já se apontavam as semelhanças entre as personagens Lara e Angel, bem como a rivalidade das duas. No desfecho da trama, a nova modelo ganhará destaque ao matar a protagonista e iniciar sua trajetória na história central.