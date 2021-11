Sem espaço em finalista da Copa do Brasil, volante está na mira do Fortaleza para 2022 – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Fazendo um bom Brasileirão nesta temporada, o Fortaleza tem tudo para se classificar até para a Libertadores de 2022. Por isso, a diretoria não quer decepcionar a torcida e já está preparando uma lista de reforços para o ano que vem. Dentre estes nomes está o volante Alan Franco.

O meio-campista, que não vem tendo espaço no time titular do Atlético-MG que lidera o Brasileirão e está na final da Copa do Brasil, tem o desejo de voltar a ter mais minutagem e por isso está disposto a ir para um novo clube. Porém, o Leão do Pici não terá vida fácil, já que a concorrência tem tudo para ser alta.

Neste primeiro momento, o Fortaleza está estudando buscar um acordo por empréstimo, mas por enquanto o Atlético-MG não quer negociar nenhum jogador até o final da temporada. Já o staff do equatoriano vê com bons olhos a negociação, mas tem outras sondagens.

Alan Franco está no Atlético-MG desde a temporada passada onde foi contratado após ser revelado no Independente Del Valle, onde foi titular em 2020 e fez 33 jogos, marcando três gols. Mas, neste ano, perdeu espaço e fez apenas 13 jogos, sem marcar gols.