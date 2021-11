Sem espaço, zagueiro ex-Flamengo e Palmeiras deixa time que está brigando pelo acesso – Futebol Interior

Maceió, AL, 10 (AFI) – Já pensando na próxima rodada para se manter ‘firme e forte’ na briga pelo acesso do Campeonato Brasileiro da Série B, o CSA teve uma baixa confirmada na manhã desta quarta-feira (10) para a reta final da temporada. Isso porque, após perder espaço nos últimos meses, zagueiro Fabrício acertou sua rescisão de contrato junto ao Azulão.

“Fico feliz por ter tido a oportunidade de vestir essa camisa durante a campanha na Série B, que se Deus quiser terminará com o acesso para a Série A. Ficam as lembranças boas do clube, cidade e torcedor. Vou acompanhar a equipe de longe agora e esperar que o grupo termine alcançando a Série A, que seria muito bom para o CSA e para o futebol alagoano e Nordestino. Tenho certeza que a equipe fará uma grande reta final de Série B”, disse o jogador.

Aos 31 anos, Fabrício estava no CSA desde o começo da temporada, onde fez 15 jogos e marcou dois gols. Antes de chegar ao time alagoano, o zagueiro jogou por Paraná, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Athletico Vasco, Vitória, Fluminense, Guarani e Bragantino, entre outros times. Jogou ainda em outros países, como Sérvia, Tailândia, Romênia, Chipre, Cazaquistão e México.

O Azulão do Mutange é nesse momento o quarto colocado, com 35 pontos, mas pode ser ultrapassado por Goiás, CRB e Guarani no complemento da 35ª rodada. Os três entram em campo nesta quarta-feira.