Sem nada em jogo, CBF antecipa duelo entre Cruzeiro e Náutico para quinta-feira – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 22 (AFI) – Sem chances de acesso e também livres do rebaixamento, Cruzeiro e Náutico vão apenas cumprir tabela na 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, como o duelo entre as duas equipes não terá influência no restante da tabela, a CBF decidiu antecipar o dia do jogo.

Anteriormente marcado para o próximo domingo (28), às 16h, quando irá ser disputada a última rodada de forma completa, o duelo foi antecipado para a próxima quinta-feira (25), às 20h, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

“Ajuste na grade de programação da emissora. Partida sem interferência nas situações de acesso ou descenso. SOLICITANTE: Grupo Globo (Sportv) (Vide IMT – 64BSB/21 de 20/11/21)”, comunicou a CBF em seu site oficial.

Atualmente com 47 pontos, o Cruzeiro é 13º colocado na tabela, enquanto o Náutico é oitavo com 52.