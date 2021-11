Sem receber, atacante vai à Justiça para rescindir com time da Série B; liminar é negada – Futebol Interior

Salvador, BA, 23 (AFI) – Sem jogar desde outubro, o atacante Vico procurou o Poder Judiciário para rescindir seu contrato de trabalho com o Vitória, que vive grave crise financeira e está próximo do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante cobra R$ 722 mil dos Leão.

Vico entrou com ação pedindo a rescisão indireta do contrato devido aos meses que está sem receber salário, além do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que não é recolhido há um bom tempo. Apesar do pedido de rescisão em caráter liminar, o juiz do Trabalho negou a saída imediata.

“No caso em exame, o direito alegado pelo reclamante embase-se em fato controverso, qual seja, o modo de extinção do contrato do trabalho, não tendo este juízo, em cognição exauriente e sem manifestação da parte contrária, convencido quanto a plausabilidade do direito aos bens da vida pretendidos”, declarou o juiz em despacho inicial na demanda.

Ou seja, o magistrado pretende ouvir o Vitória na demanda antes de se manifestar sobre a liberação do jogador via Poder Judiciário. Independente disso, já foi marcada audiência para o início de fevereiro.

O jogador alega que parte do salário foi retida desde o ano passado em meio a pandemia, assim diversos vencimentos deste ano ainda constam em aberto, ficando inviável sua continuidade no clube baiano para 2022.

O próprio Vitória anunciou em outubro que não contaria mais com o jogador para a sequência da Série B, deixando o clima nos bastidores ainda mais tenso.

Em meio a este pedido de rescisão indireta, o Vitória é o 18º colocado, com 40 pontos. Dois pontos atrás do Remo, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Leão enfrentará o Vila Nova, às 16 horas, no Barradão, e só a vitória interessa.