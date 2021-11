Seminário que discute atenção primária em saúde será realizado em Penedo

Evento acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro

DECOM PMP

Para fortalecer práticas dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (COSEMS/AL), com apoio da Prefeitura de Penedo, realizará o Seminário Estadual de Atenção Primária à Saúde nos dias 18 e 19 deste mês.

Penedo está reabrindo as portas para eventos de médio e grande porte. Secretários e profissionais de Saúde de Alagoas participarão do seminário que receberá cerca de 200 pessoas de diversas cidades alagoanas e demais cidades do Brasil.

O evento será realizado no Theatro Sete de Setembro e na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada ao lado da agência dos Correios.

As palestras terão como tema central os desafios e perspectivas da atenção primária em saúde para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições estão sendo realizadas pelo link de inscrição até o próximo dia 15.

A abertura oficial do seminário será a partir das 19 horas. com a palestra Iniciativas e Desafios da Gestão Municipal para a qualificação da APS, com o presidente do Conasems, Willames Freire.

Confira a programação abaixo.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP