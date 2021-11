‘Sempre que quero transar com alguém, chamo para gravar um clipe’, dispara Anitta

A poderosa Anitta impressionou a web ao revelar qual tática utiliza na hora de conquistar alguém. Através de um vídeo gravado nos bastidores de seu novo clipe, “Envolver”, a cantora revela que o interesse em transar com o dançarino Ayoub, fez ela o chamar para seu vídeo.

Em espanhol, ela soltou: “Que garoto lindo, queria transar com ele. Sabe o que eu fiz? Chamei para gravar um videoclipe. Sempre que quero transar com alguém, chamo para gravar um clipe”.

Logo depois, a grande repercussão do vídeo fez a cantora explicar que era tudo uma brincadeira e que traduziu a piada para o dançarino entender, já que ele só fala inglês.

“Ai gente vão ser chatos assim lá na casa do parente viu. ÓBVIO que eu sabia que podia falar isso, não é um estranho que eu cruzei na rua e saí falando bosta. Eu traduzi o que eu disse 10 segundos depois e ele morreu de rir. Caso contrário eu não tava postando isso né. Gente chata dos quinto do canto”, escreveu a “Girl From Rio” nos comentários de uma publicação.

Veja o vídeo: