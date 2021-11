Senai Cimatec oferece bolsas 100% gratuitas para cursos de Engenharia e Arquitetura

O Centro Universitário Senai Cimatec está com inscrições abertas para bolsas de estudo 100% gratuitas, destinadas para candidatos de baixa renda. Neste processo seletivo, que terá vestibular online, a instituição oferece 50 vagas distribuídas entre sete cursos de Engenharia, além da graduação em Arquitetura e Urbanismo.

As inscrições serão realizadas até às 20h59min do dia 28 de novembro, exclusivamente via internet, neste site. Os interessados nas vagas destinadas à gratuidade em Arquitetura e Urbanismo, além das Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica, Química, de produção, da Computação e de Controle e Automação devem atender aos requisitos previstos no edital do concurso, também disponível no site acima.