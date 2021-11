SEO e Ecommerce: Como Search Engine Optimization Pode Ser Diferencial de Lojas Virtuais

Search Engine Optimization (SEO) é uma estratégia de marketing que permite que sites tenham melhor ranking em pesquisas orgânicas em mecanismos de busca, como o Google, por exemplo. Essa estratégia é muito utilizada por quem produz conteúdo com frequência, mas também é explorada por lojas virtuais.

Empresas de ecommerce investiram em permitir que agências desenvolvessem estratégias para obter melhores resultados digitais. Para isso, é necessário um estudo complexo para entender quais são as principais palavras-chave, bem como outras iniciativas para garantir que o site da loja seja visto como autoridade dentro dos algoritmos do Google e de outros mecanismos de busca da internet.

Mas como as lojas virtuais podem ganhar mais clientes usando SEO? E quão importante é essa estratégia para o crescimento do ecommerce? Confira um apanhado geral sobre esse tema e saiba como Search Engine Optimization tem se tornado protagonista dentro de lojas online.

Search Engine Optimization vai além de palavras-chave

O assunto SEO vai muito além de simplesmente encontrar palavras-chave e incluí-las no conteúdo do seu ecommerce. É preciso um estudo complexo para entender quais palavras-chave são as principais para o seu negócio, e como você deve usá-las corretamente em seu conteúdo.

Além disso, para ter bons resultados com SEO, você também deve entender quantas pessoas estão usando cada palavra-chave. Isso é facilmente percebido dentro de ferramentas como o Google Keyword Planner, por exemplo. Onde há uma listagem do quão competitiva uma palavra-chave é.

Quanto mais competitiva ela for, mais pessoas estarão oferecendo conteúdo com aquela palavra-chave. Além disso, você também deve ter em mente estratégias com palavras-chave grandes (long tail), bem como palavras curtas. Bom, como se pode perceber, SEO é algo que exige tempo e dedicação.

Por isso, muitas lojas de ecommerce estão buscando pessoas qualificadas para trabalharem nessa iniciativa. E, muito além de contratar talentos, existem lojas virtuais que preferem entrar em contato com agências e permitir que eles desenvolvam estratégias para alcançar resultados orgânicos e maximizar o retorno da estratégia de investimentos.

Agências agilizam o desenvolvimento de SEO

Dentro do Brasil existem diversas agências que focam em oferecer conteúdo de primeira qualidade para seus leitores. Cada agência tem a sua particularidade, bem como conhecimento do mercado. E essa pode ser uma alternativa interessante para quem não deseja contratar talentos, mas sim confiar em terceiros que já possuem experiência no mercado de SEO.

A grande vantagem da agência é que o ecommerce poderá simplesmente confiar no time de experts para desenvolver projetos e maximizar resultados estratégicos na área do marketing da loja virtual. Empresas que já estão há mais de 5 anos no mercado como a AWISEE.com, por exemplo, vão muito além do SEO, focando também em link building, outro elemento chave no Search Engine Optimization.

Contar com uma agência que já tem tempo de mercado é algo que pode fazer toda a diferença no retorno do investimento do dono do ecommerce. É claro que, para isso, é necessário sempre observar com muita atenção aos relatórios que são enviados para saber se a estratégia está trazendo os resultados esperados. Caso estejam, o ideal é simplesmente adaptar a estratégia ao longo do tempo, pois a internet muda constantemente.

Independentemente de contratar uma agência, ou optar por talentos locais, é sempre bom usar a estratégia de SEO para que você consiga melhores resultados para as suas estratégias virtuais. Quanto mais pessoas virem o seu conteúdo, maiores serão as chances de eles clicarem em seu site e, consequentemente, comprarem o seu produto ou serviço, desde que você tenha uma boa estratégia de conversão, mas aí isso já é conteúdo para outro artigo.