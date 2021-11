Separou ou não? Marido de Ivete Sangalo fala pela 1ª vez sobre boatos de término

Tá tudo em paz com o casamento de Ivete Sangalo. Ao menos foi o que garantiu Daniel Cady, marido da artista, em uma live na noite desta segunda-feira (22). O nutricionista acabou com a curiosidade da nação brasileira e disse que todos os boatos de separação não passam de uma “semente do mal que saiu espalhando fofoca por aí”.

“Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma mente do mal viu eu reformulando meu Instagram e soltou isso. Estou lançando uma marca de camisas, apenas. Tá tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus!”, garantiu Cady.

Logo no início da live, Daniel se espantou com o número de pessoas que estavam em sua plataforma e tratou de desmentir a “fofoca”. Ele aparece em um ambiente que tem, inclusive, a foto do casal ao fundo. “Infelizmente é isso que move o mundo: as fofocas”, alfinetou o nutricionista.