“será mais uma decisão” – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 11 (AFI) – Após empatar duas vezes seguidas em casa, o Juventude voltou a vencer e segue vivo na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite da última quarta-feira (10), a equipe Jaconera jogou bem e venceu o Inter por 2 a 1. O primeiro gol do Juventude na partida foi marcado por Dawhan. Apesar de não ser dos jogadores mais altos, Dawhan tem uma boa impulsão e chegou ao seu terceiro gol pelo Papo, sendo todos marcados de cabeça. O volante celebrou o gol e principalmente a vitória sobre o rival.

“É sempre bom fazer gols e poder ajudar a equipe. Fico muito feliz pelo gol marcado, e ainda mais pela vitória dentro de casa. Estávamos precisando de um resultado como esse em casa, pois foi um clássico que vai trazer muita moral para o nosso grupo nessa reta final de Série A”, disse.

“PRÓXIMA PARTIDA SERÁ DURA”

Apesar da vitória, o Juventude não tem muito tempo para comemorar. No domingo (14), a equipe de Caxias do Sul enfrentará a Chapecoense, última colocada e já rebaixada, fora de casa, em partida válida pela 32ª rodada. Mesmo com o adversário em situação delicada na tabela, Dawhan espera ser um jogo duro.

“Não temos muito tempo para comemorar, já temos que virar a chave e começar a preparação para a partida contra a Chapecoense. Sabemos que será um jogo muito difícil, fora de casa, contra uma equipe que tem feito bons jogos recentemente. Sendo assim, precisamos estar preparados, pois será mais uma decisão”, concluiu.

SITUAÇÃO NO CAMPEONATO

Com 30 jogos disputados, o Juventude ocupa atualmente a 17ª colocação, com 33 pontos ganhos. A equipe gaúcha está a 3 pontos do Bahia, que é o primeiro time fora do Z4.