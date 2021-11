Serasa: ÚLTIMO dia para conseguir benefício

O Serasa tem oferecido o “Auxílio Dívida” para as pessoas que participarem do seu feirão entre 03 a 15 de novembro deste mês. Ou seja, hoje é último dia para solicitar. O benefício da direito a R$ 50 para pessoas que se enquadrem nos requisitos necessários e participem do feirão limpa nome, negociado pelo aplicativo.

Entre as regras estão o fato da dívida ser paga a vista ou até, no máximo, dia 30 de novembro deste ano e serem negociados no mínimo R$ 200. Para solicitar a ajuda é preciso ter o aplicativo instado no celular e fazer a solicitação até o próximo dia 15.

O dinheiro deve ser transferido para você, por meio da Carteira Digital Serasa, e deve ser utilizado até dia 31 de janeiro de 2022, depois disso o dinheiro voltará para o Serasa.

A medida tem como objetivo incentivar o pagamento de dívidas pelo aplicativo do Serasa e também deve servir como divulgação do Feirão Limpa Nome Serasa – que foi iniciado na semana passada.

Feirão Limpa Nome Serasa



Com 62 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil, foi lançado o Feirão Limpa Nome Serasa.

Desta vez, a ideia é atuar com a renegociação de dívidas com descontos que chegam até 99% nas multas e nos juros. Ao todo mais de 100 empresas participam das ações.

O nome é limpo assim que as dívidas são negociadas com o Serasa, é o que garante Nathalia Dirani, gerente da empresa. São “diversas condições de parcelamento, tem condições que chegam até 72 vezes o parcelamento da dívida, mas depende do tipo da dívida, da empresa a qual a pessoa tem dívida, do tempo, do valor. Cada acordo é único e por isso é importante consultar o acordo que está disponível para você na plataforma”, comentou a gerente em entrevista ao G1. Agora caso renegocie as dívidas e não pague as parcelas o seu nome poderá ficar novamente sujo. O nome limpo está condicionado com a sequência de pagamentos das parcelas renegociadas com o Serasa.

Qual o prazo para renegociar as dívidas no Feirão Limpa Nome Serasa? O feirão se iniciou nesta quinta-feira (04) e deve seguir até 5 de dezembro. Os descontos podem chegar até 99% nas multas e nos juros. Quem pode participar?

Podem participar pessoas que tenham dívidas nas mais de empresas que optaram por aderir ao Feirão.

Para isso, alguns canais estão disponíveis.

Site: serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e Apple Store

WhatsApp: 11 99575-2096

Central: 0800 591 1222