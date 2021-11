Série B: Após mais uma derrota, torcedores do Remo entram em conflito; Veja o vídeo: – Futebol Interior

Belém, PA, 16 (AFI) – Se dentro de campo as coisas não estão boas para o Remo, que briga para não cair, fora delas o cenário não é diferente. Depois da derrota da equipe na segunda-feira para o Goiás por 1 a 0, pela 36ª rodada do Brasileirão Série B, torcedores do próprio clube brigaram entre si, nos arredores do estádio.

A polícia foi chegou e interveio com balas de borracha e spray de pimenta, mas o tumulto só foi de fato solucionado com a chegada da cavalaria.

CONFUSÃO NO ESTÁDIO

Os problemas começaram dentro do estádio, alguns torcedores tiveram que retornar para as arquibancadas e se protegerem.

SITUAÇÃO NA TABELA

O clube ocupa a 16° colocação na tabela de classificação e soma 41 pontos, mesmo número dos times que estão na degola, mas leva vantagem no número de vitória (11 a 10). Nos últimos oito jogos perdeu sete, enquanto as adversário diretos melhoraram o desempenho.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Leão Azul volta a campo na sexta-feira, às 19h, diante do Vasco de Gama, em São Januário.

VEJA IMAGENS DA CONFUSÃO: