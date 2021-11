Série B e Copa dos Rios movimentam o futebol estadual – Futebol Interior

Manaus, AM, 8 (AFI) – Neste final de temporada de 2021, o futebol local vem movimentando o estado do Amazonas. O Campeonato Amazonense da Série B está nas semifinais. Atlético Amazonense e Operário fazem um dos duelos. Dia 5 de novembro deu empate, 1 a 1 no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O segundo jogo acontece dia 10 no estádio Gilberto Mestrinho.

A outra semifinal reunirá Rio Negro e Manauara EC. O primeiro jogo é dia 10 de novembro, no estádio Ismael Benigno, em Manaus, e o segundo, 13 de novembro, no Carlos Zamith.

Na primeira fase, Operário e Manauara fizeram a melhor campanha, 14 pontos em seis jogos; Atlético fez 10, e Rio Negro e Tarumã fecharam com oito pontos.

RAÍZES INDÍGENAS DO AM

Outro certame realizado pela Federação Amazonense é a Copa dos Rio, que começou com 45 clubes (ou “seleções” das regiões do interior do estado, como chama da Federações. Destas, sobraram 24 para a segunda fase, dividas em seis grupos de quatro clubes.

Das 24 seleções do interior manauara, passam para a terceira fase, as oito melhores, onde serão divididas em dois grupos de quatro seleções do interior manauara, e daí as semifinais e finais. Vários times que participam da Copa dos Rios têm nomes relativos à raiz e cultura indígena amazonense.

A segunda fase está na metade e essa é a classificação até o momento: grupo 17 – 1º) Silves, 7 pontos; 2º) Urucurituba, 5; 3º) Barreirinha, 4; 4º) Itapiranga, 0; grupo 18 – 1º) Caapiranga, 9 pontos; 2º) Canutama, 6; 3º) Anamã, 3; 4º) Codajás, 0; grupo 19 – 1º) Uanani, 9 pontos; 2º) Tefé, 6; 3º) Coari, 3; 4º) Maraã, 0; grupo 20 – 1º) Benjamin Constant, Jutaí e Fonte Boa, 6 pontos; 4º) Tabatinga, 0; grupo 21 – 1º) Uatumã e Barcelos, 6 pontos; 3º)Iranduba, 3; 4º) Santa Isabel Rio Negro, 0; e grupo 22 – 1º) Borba, 7; 2º) Olinda do Norte, 5; 3º) Manicoré, 4; 4º) Careiro, 0.